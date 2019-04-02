Страны Большой семерки (G7) подтвердили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными.
"Первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года был конкурентным и проводился в мирной и безопасной атмосфере", – сообщается в заявлении организации, опубликованном в Twitter.
ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ - ОБРАБОТАНО 98% ПРОТОКОЛОВ
При этом страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.
Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По данным ЦИК, после подсчета 97% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский (30,23% голосов). На втором месте - Петр Порошенко (15,93%). Второй тур выборов пройдет 21 апреля.