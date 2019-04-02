Политика Как украинская полиция и Нацгвардия участвовали в выборах президента

2019-04-02 15:13 63

Министр внутренних дел Украины признался, что в первом туре президентских выборов не смогли проголосовать около 40% сотрудников Нацполиции, ГосЧС и Нацгвардии.

По его словам, причина в том, что силовики в этот день несли службу вдали от своих участков.

"Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой", –  заявил  Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV.

 Аваков уверяет, что над решением этой проблемы в МВД будут работать, поскольку неправильно лишать людей возможности свободного волеизъявления. 

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