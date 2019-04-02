Политика В МИД заявили, что выборы не изменят отношения официального Киева к ЕС, НАТО и РФ

2019-04-02 15:45 192

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, принципиальных изменений во внешней политике Украины при новоизбранном президенте не будет.

"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - сказал министрв интервью телеканалу CNBC.

На вопрос журналиста о том, не поменяет ли Украина свои отношения с РФ, Климкин ответил отрицательно, подчеркнув, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а также курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".

"Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии, это решено на 100%", - заявил он.

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