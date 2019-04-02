Политика Аваков ответил, кем были люди под зданием ЦИК в день выборов

2019-04-02 20:00 180

 

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что особое внимание было уделено наблюдателям от Национальных дружин.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, кто находился возле здания Центральной избирательной комиссии в Киеве в день голосования в первом туре выборов президента, который проходил 31 марта. Об этом он рассказал в эфире Свободы слова на ICTV.

"Да, да, мы знали, кто это такие (люди под ЦИК - ред.). Это несчастные ребята, которые приехали из Харькова. Одна из охранных компаний, которую наняли так сказать охранять потенциальную схему в случае протестов. Они прибыли с самого утра 31 числа. Они сразу познакомились с нашими киевскими полицейскими и до вечера находились там", - сказал он.

По словам министра, особо пристально силовики следили за наблюдателями от Национальных дружин.

"Я не вижу в этом угрозы. Практически по всей стране мы не наблюдали никаких силовых действий и кампаний. Никто не видел никаких агрессивных действий", - подчеркнул Аваков

В день выборов, 31 марта, под зданием ЦИК установили палатки, сцену и пришли молодые люди спортивного телосложения. К Центризбиркому подтянули отряды Нацгвардии. Позже нардеп от Батькивщины Алена Шкрум сообщила, что палатки – это приемные народных депутатов, причастность к партии собравшихся людей отвергла.

 

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