Политика КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области

2019-04-03 10:41 159

Конституционный суд  признал законопроект № 9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую не противоречащим Конституции Украины.

"Суд уже дал заключение по этому делу и фактически признал таким, что соответствует статьям 157-158 Конституции Украины", -  сообщает УНН со ссылкой на собственный источник в КСУ.

По его словам, КСУ принял это решение в закрытой части  заседания.

Напомним, Верховная Рада в феврале текущего года 240 голосами направила в Конституционный суд депутатский законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. 

Конституция и Регламент Верховной Рады определяют порядок изменения Основного закона в Украине. Зарегистрировать соответствующий законопроект может только президент или 150 народных депутатов. Затем документ рассматривают комитеты Рады и рекомендуют рассмотреть законодательные инициативы или нет.

Если речь не идет о вопросах, для решения которых надо проводить референдум, проект изменений в Конституцию должен набрать минимум 226 голосов, чтобы направить документ на рассмотрение КСУ.

КСУ должен опубликовать заключение относительно того, не противоречит ли инициатива ст. 157 и 158 Конституции: не ограничивает ли законопроект права и свободы человека, не направлены ли изменения на ликвидацию независимости или территориальной целостности, не происходят ли изменения в условиях военного или чрезвычайного положения, не рассматривал ли парламент такие же изменения в течение года и не меняла ли Рада текущего созыва те же нормы.

После этого депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект - для этого достаточно 226 голосов. И только во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон - но минимум 300 голосами.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Астане прошли массовые аресты несогласных с переименованием

2019-03-21 14:45 1002

Transparency: Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз

2019-03-02 10:30 1434

Обнародован полный список нардепов, продавивших отмену статьи о незаконном обогащении

2019-02-27 10:14 2904

Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

2019-02-07 14:45 1533

Еще новости в разделе "Политика"

КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области

2019-04-03 10:41 159

Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн

2019-04-03 07:25 606

В Раде намерены сделать дебаты обязательными: появился законопроект

2019-04-02 22:00 630

Все руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку на детекторе лжи, - Порошенко

2019-04-02 21:30 546
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области 2019-04-03 10:41 159
Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн 2019-04-03 07:25 606
В Раде намерены сделать дебаты обязательными: появился законопроект 2019-04-02 22:00 630
Все руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку на детекторе лжи, - Порошенко 2019-04-02 21:30 546

Лента

11:42 Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд
11:13 Wizz Air снова открывает рейсы Киев-Люблин - цена билета стартует с 20 евро
10:41 КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области
10:12 Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт
09:40 В беседе с генсеком НАТО Трамп перепутал своего отца с дедом
КАРТА 09:11 В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Когда и как можно изменения место голосования для участия во втором туре выборов
07:25 Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн
22:00 В Раде намерены сделать дебаты обязательными: появился законопроект