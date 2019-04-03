Политика КСУ на закрытом заседании принял решение по переименовании Днепропетровской области

2019-04-03 10:41 159

Конституционный суд признал законопроект № 9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую не противоречащим Конституции Украины.

"Суд уже дал заключение по этому делу и фактически признал таким, что соответствует статьям 157-158 Конституции Украины", - сообщает УНН со ссылкой на собственный источник в КСУ.

По его словам, КСУ принял это решение в закрытой части заседания.

Напомним, Верховная Рада в феврале текущего года 240 голосами направила в Конституционный суд депутатский законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Конституция и Регламент Верховной Рады определяют порядок изменения Основного закона в Украине. Зарегистрировать соответствующий законопроект может только президент или 150 народных депутатов. Затем документ рассматривают комитеты Рады и рекомендуют рассмотреть законодательные инициативы или нет.

Если речь не идет о вопросах, для решения которых надо проводить референдум, проект изменений в Конституцию должен набрать минимум 226 голосов, чтобы направить документ на рассмотрение КСУ.

КСУ должен опубликовать заключение относительно того, не противоречит ли инициатива ст. 157 и 158 Конституции: не ограничивает ли законопроект права и свободы человека, не направлены ли изменения на ликвидацию независимости или территориальной целостности, не происходят ли изменения в условиях военного или чрезвычайного положения, не рассматривал ли парламент такие же изменения в течение года и не меняла ли Рада текущего созыва те же нормы.

После этого депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект - для этого достаточно 226 голосов. И только во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон - но минимум 300 голосами.