Политика Суд закрыл дело НАБУ о незаконном обогащении министра Омеляна

2019-04-03 15:13 147

Суд уже закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна о незаконном обогащении.

По данным "Українських новин", судьи приняли такое решение после того как КСУ признал статью Криминального кодекса о незаконном обогащении неконституционной. Суд объявил только резолютивную часть решения.

Также суд снял арест с гаража министра во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW, сообщают СМИ со ссылкой на данные адвоката Александра Лысака.

Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника значительно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает.

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