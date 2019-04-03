Политика Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ

2019-04-03 19:00 216

 

Соответствующее решение было принято после полета Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 3 апреля.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя документ.

По его словам, во время визита лидера Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко и члена политсовета партии За життя Виктора Медведчука в Россию они воспользовались "лазейкой в законе", поскольку ранее запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, незарегистрированными в России.

Как сообщалось, 22 марта Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

После этого ГПУ открыло дело на Бойко и Медведчука за прямой перелет в Россию. А премьер-министр Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-03 13:44 405

В Украине запретили требовать деньги с виновников ДТП - первыми платят страховщики

2019-04-02 19:00 1134

В МИД заявили, что выборы не изменят отношения официального Киева к ЕС, НАТО и РФ

2019-04-02 15:45 477

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-04-02 10:42 924

Еще новости в разделе "Политика"

Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом

2019-04-03 20:30 57

видео Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия

2019-04-03 20:04 117

Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину

2019-04-03 20:00 126

Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ

2019-04-03 19:00 216
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом 2019-04-03 20:30 57
видео Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия 2019-04-03 20:04 117
Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину 2019-04-03 20:00 126
Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ 2019-04-03 19:00 216

Лента

20:30 Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом
видео 20:04 Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия
20:00 Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину
19:30 Боевики понесли потери и отступили: в ООС рассказали подробности гибели Яны Червоной
19:00 Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ
18:30 Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков
18:00 Кабмин снизил цену на газ в апреле, но не отменил повышение с мая
17:30 Ушел из жизни известный актер Алексей Булдаков
17:00 ЦИК посчитала протоколы из Одесской области
16:30 ЦИК подсчитала почти 100% голосов: официальные результаты выборов