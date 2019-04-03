Политика ЦИК посчитала протоколы из Одесской области

2019-04-03 17:00 264

 

Центральная избирательная комиссия обработала 99,98% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта. Необработанными остаются протоколы в Киевской и Черновицкой областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ИАС "Выборы Президента Украины" ЕИАС "Выборы".

Так, в Одесской области посчитано 100% протоколов. Там лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов. Петр Порошенко - второй с 9,08% голосов.

Добавим, в день выборов в Одесской области - на участке в Измаиле - голосование началось с опозданием в полдня.

В Киевской области по состоянию на 15:50 обработано 99,78% протоколов, в Черновицкой - 99,82%.

В целом по Украине после обработки 99,98% в лидерах Владимир Зеленский с 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко 15,95% голосов.

Недействительными по Украине признано 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, ЦИК обработала 100% протоколов в Киеве.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

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