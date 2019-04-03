ЦИК подсчитала почти 100% голосов: официальные результаты выборов

Данные по итогам первого тура выборов президента обновлены
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины публикует официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.
ЦИК обработал 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).
Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов).