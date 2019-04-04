Политика Парламент Великобритании обязал Терезу Мэй просить отсрочки Brexit

2019-04-04 11:15 195

Депутаты парламента Великобритании большинством голосов одобрили законопроект экс-министра труда Ивет Купер, который предполагает отсрочку Brexit. 

"Депутаты проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить о продлении процесса Brexit, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС без соглашения", -  сообщает BBC.

Законопроект был одобрен палатой общин 313 голосами против 312.

Усилия автора законопроекта лейбористки Купер были направлены на то, чтобы не допустить ухода Британии из ЕС без соглашения.

Если данный документ одобрит палата лордов, тогда закон обяжет Терезу Мэй попросить лидеров ЕС о продлении срока выхода страны из ЕС, если ее соглашение не одобрит парламент до 12 апреля. Это исключит выход Британии без соглашения - при условии, что Брюссель одобрит более длительное продление статьи 50.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти ЕС согласились продлить отсрочку по Brexit на неопределенный срок

2019-04-03 14:45 513

В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit

2019-03-30 14:30 1173

Власти Великобритании решили игнорировать петицию об отказе от Brexit

2019-03-27 14:46 1524

Парламент на 24 часа забрал у премьера Терезы Мэй контроль над Brexit

2019-03-26 11:13 606

Еще новости в разделе "Политика"

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-04-04 14:46 936

В США предупредили, чем чревато для ЕС решение Меркель по "Nord Stream-2"

2019-04-04 12:44 210

Парламент Великобритании обязал Терезу Мэй просить отсрочки Brexit

2019-04-04 11:15 195

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-04 10:42 711
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро 2019-04-04 14:46 936
В США предупредили, чем чревато для ЕС решение Меркель по "Nord Stream-2" 2019-04-04 12:44 210
Парламент Великобритании обязал Терезу Мэй просить отсрочки Brexit 2019-04-04 11:15 195
В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер 2019-04-04 10:42 711

Лента

14:46 Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро
фото + видео 14:14 Из Нидерландов прибыла тяжелая техника для снова эстакады на Шулявке
13:45 Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi получил четвертый ордер и снова арестован
13:12 Во время испытаний на борту обновленного Boeing 737 MAX находился директор компании
12:44 В США предупредили, чем чревато для ЕС решение Меркель по "Nord Stream-2"
фото 12:16 На продажу выставлен карманный револьвер, из которого застрелился Ван Гог
11:43 Мировые цены на нефть быстро падают из-за рекордной добычи в США
11:15 Парламент Великобритании обязал Терезу Мэй просить отсрочки Brexit
10:42 В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер
10:14 В МВД говорят, что дебаты на "Олимпийском" вполне могут пройти безопасно