Политика Парламент Великобритании обязал Терезу Мэй просить отсрочки Brexit

2019-04-04 11:15 195

Депутаты парламента Великобритании большинством голосов одобрили законопроект экс-министра труда Ивет Купер, который предполагает отсрочку Brexit.

"Депутаты проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить о продлении процесса Brexit, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС без соглашения", - сообщает BBC.

Законопроект был одобрен палатой общин 313 голосами против 312.

Усилия автора законопроекта лейбористки Купер были направлены на то, чтобы не допустить ухода Британии из ЕС без соглашения.

Если данный документ одобрит палата лордов, тогда закон обяжет Терезу Мэй попросить лидеров ЕС о продлении срока выхода страны из ЕС, если ее соглашение не одобрит парламент до 12 апреля. Это исключит выход Британии без соглашения - при условии, что Брюссель одобрит более длительное продление статьи 50.