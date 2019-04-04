Политика Волкер рассказал о поддержке Украины после выборов

2019-04-04 21:30 396

 

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019.

Об этом сообщает «Слово і Діло» со ссылкой на «Громадське».

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

«Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди», - сказал Волкер.

Напомним, ранее в ЦИК отметили, что на данный момент результаты выборов являются не окончательными. Окончательные результаты будут объявлены после того, как ЦИК примет оригиналы протоколов от всех окружных избирательных комиссий.

Добавим, сегодня ЦИК обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского поддержка 30,24% избирателей, у Петра Порошенко - 15,95%.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи с Волкером подчеркнул необходимость непризнания и осуждения незаконных действий России после выборов.

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