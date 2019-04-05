Политика фото + видео Зеленский публично сдал тест на наркотики и алкоголь в медцентре Киева

2019-04-05 08:25 219

Ставший лидером первого тура выборов кандидат в президенты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Но в медицинской части НСК "Олимпийский" делать этого не стал, выбрал один из частных медцентров Киева.

В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский". В свою очередь в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

Напомним, что в ночь выборов Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.

В среду, 3 апреля, Владимир Зеленский ответил на приглашение Порошенко, вызвав его в ответ и выдвинув свои условия. Как условие для проведения дебатов он назвал место - НСК "Олимпийский". На что в команде Порошенко ответили, что "президент не выступает на стадионах".

Через несколько часов Порошенко устроил голосование в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе. У своих подписчиков президент спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов.

В итоге Петр Порошенко все-таки согласился принять участие в дебатах на "Олимпийском" несмотря на результаты голосования в Telegram.

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