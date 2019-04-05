Украина СБУ задержала в Киеве 76 иностранцев, нелегально прибывших в страну

2019-04-05 13:44 174

В феврале и марте 2019 года в Киеве были выявлены 76 иностранцев-нелегалов. Соответствующая работа была проведена Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Центральным межрегиональным управлением государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области.

“Во время проведения совместной операции "Мигрант" в феврале-марте текущего года в столичном регионе проведена профилактическая работа по надзору и контролю за выполнением миграционного законодательства. По ее итогам только в Киеве выявлено 76 иностранцев-правонарушителей", - сообщает СБУ в Facebook.

Также сообщается, что СБУ и миграционная служба Украины в Киеве и Киевской области в пределах межведомственного взаимодействия работают над тем, чтобы предупредить, обнаружить и нейтрализовать угрозы национальной безопасности, обусловленные нелегальной миграцией.

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