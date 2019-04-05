Украина Супрун подсказала, где у кандидатов в президенты искать следы употребления наркотиков

2019-04-05 20:30 78

Снова исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook отреагировала на планы кандидатов в президенты сдать анализы на наркотики и алкоголь .

"Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует совершенно другим методом. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектометрия. Все остальное, например тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем", - отмечает Супрун.

Также Супрун признала, что  в нашей стране мало лабораторий, которые делают подобные глубокие исследования.

"В Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета", - отметила онан.

В этом центре сотрудники регулярно работают со спортсменами чтобы определить, употребляют ли они запрещенные вещества. "На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит", - рассказывает и.о. министра здравоохранения.

Вместе с тем наличие алкоголя в организме легче подтвердить, чем наркотики. Однако, он быстрее выводится из организма.

Наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Она зависит от того, как часто человек их принимает. В частности, в моче алкоголь сохраняется 10-12 часов, а различные виды наркотиков от суток до 30 дней. В крови алкоголь содержится сутки, а различные наркотические вещества от часа до 24 часов.

В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Однако сохраняются там очень долго - до 90 дней и даже больше.

В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

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