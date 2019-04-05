Политика Сдавший анализы на наркотики Порошенко уволил руководство СБУ

2019-04-05 15:13 168

Сегодня, сразу же после публичной сдали анализов на наркотики и алкоголь Петром Порошенко на НСК Олимпийском в Киеве, стало известно, что президент уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

"Назначить Косинского Владислава Владимировича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее глава государства уволил Сергея Базюка с соответствующей должности.