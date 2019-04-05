Украина Дело избивавшего в Киеве протестующих полицейского передано в суд

2019-04-05 16:27 156

Центральный аппарат Госбюро расследований (ГБР) направил в суд обвинительный акт в отношении работника Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции Киева Василия Мельникова.

Его подозревают в превышении служебных полномочий во время задержания протестующих в Киеве.

Как сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко, сотрудник полиции подозревается в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 9 февраля во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием.