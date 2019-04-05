Украина Семья жертвы сбитого на Донбассе рейса MH17 подала в суд на Сбербанк РФ и Western Union

2019-04-05 21:35 141

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шенсмена, погибшего в катастрофе рейса MH17, подала судебный иск к российским "Сбербанку", ВТБ, а также американским Western Union и MoneyGram, обвинив их в сотрудничестве с самопровозглашенной "Донецкой народной республикой".

"Родственники одного из погибших пассажиров рейса MH17 подали в суд в США иск к "Сбербанку", ВТБ, а также Western Union и MoneyGram", - сообщает Deutsche Welle.

Семья американца Куинна Лукаса Шенсмена заявляет, что через эти банки и компании поступали средства для финансирования сепаратистской "ДНР".

Отец погибшего Томас Шенсмен заявил, что семья намерена пролить свет на всех, кто участвовал в его убийстве, и привлечь их к ответственности.

Адвокат Дэвид Прессмен, который представляет интересы истцов, объяснил, что "ДНР" систематически и открыто запрашивала финансовую поддержку у людей по всему миру, чтобы с ее помощью получать оружие и боеприпасы.

Средства пророссийским сепаратистам поступали при содействии компаний, которые осуществляют денежные переводы и расположены в США, а также российских банков.

Напомним, что в целом в Европейский суд по правам человека обратились 380 родственников погибших в крушении малазийского Boeing-777 на востоке Украины. ЕСПЧ 3 апреля решил передать правительству России два иска - "Айлей против России" (исковое заявление № 25714/16) и "Энглин против России" (исковое заявление № 56328/18).

Boeing-777, который выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, потерпел крушение из-за поражения ракетой. Во время аварии он пролетал над территорией Донецкой области. Все 298 пассажиров, которые были на борту самолета, погибли.