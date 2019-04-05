Украина ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету

2019-04-05 16:30 135

Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

На полигоне в Одесской области испытали крылатую ракету Нептун, которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter в пятницу, 5 апреля.

При этом он заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы". По словам Порошенко, ракету также могут использовать и сухопутные силы.

Ракета имеет больший радиус действия. В частности, в конце 2018 ракета попала в цель за 280 км.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение - уничтожать корабли противника.

Ранее сообщалось, что в Одесской области проведут испытания двух ракетных систем. Министр обороны Украины отметил, что испытания повысят возможности и эффективность ВСУ по защите морского побережья.