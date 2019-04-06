Политика Еврокомиссия: будем работать с любым президентом

2019-04-06 14:00 288

В Еврокомиссии сообщили о готовности работать с любым президентом Украины и рассказали о нюансах сотрудничества с Зеленским и Порошенко.

Европейская Комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, избранным на выборах президента Украины. Об этом заявила заместитель главы генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Неважно, будет Зеленский или Порошенко, - мы будем работать", - отметила она.

Матернова отметила, что Зеленского в политической сфере не знают, поэтому "особенно должен быть слышным и поддержанным голос украинского гражданского общества".

"Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько другая мобилизация, новый фактор для гражданского общества", – добавила она.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом.