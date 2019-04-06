Украина Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения

2019-04-06 12:00 297

Кабмин привязал цену на газ, который отпускается НАК "Нафтогаз України" для нужд населения и теплокоммунэнерго, к цене для промышленных потребителей.

Кабинет министров Украины привязал цену на газ, который отпускается НАК «Нафтогаз України» для нужд населения и теплокоммунэнерго, к цене для промышленных потребителей, но подчеркнул, что цена газа не может превышать установленную КМУ.

Соответствующее постановление от 3 апреля обнародовано на сайте Кабмина.

«Кабинет Министров Украины постановляет: Установить, что акционерное общество “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”: осуществляет на условиях и в порядке, определенных Кабинетом Министров Украины, продажу/поставку природного газа поставщикам для нужд бытовых потребителей… по цене, которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой акционерное общество “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты в предыдущем к месяцу поставки газовом месяце, но не выше, чем цена, установленная Кабинетом Министров Украины», — говорится в постановлении.

Уточняется, что это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 апреля 2019 года.