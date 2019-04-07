Политика Назревает новый скандал: МИД Венгрии вызвал посла Украины

2019-04-07 12:00 312

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Отмечается, что Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза в Закарпатской Украине. Келемен отметил, что ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения". Также он добавил, что запрет на въезд действует 1,5 года.

Ранее лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен на своей странице в Facebook сообщил, что его не пустили в Украину. В частности, по его словам, он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде от пограничников.

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.