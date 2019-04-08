Политика Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ

2019-04-08 11:42 306

Сегодня в  Страсбурге стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты РФ взносов.

Также планируется, что на весенней сессии с годовым отчетом выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Кроме этого, ожидается участие генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

ПАСЕ также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а также примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Напомним, с июня 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. По состоянию на начало 2019 этот долг оценивается в около 60 млн евро. В целом доля взноса РФ составляет 11% от объема годового бюджета СЕ (около 30 млн евро). По уставу Совета Европы, если до июня РФ не восстановит выполнения своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ЕС выдвинул требования к РФ касательно прохода через Керченский пролив

2019-04-04 17:00 675

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-04-04 14:46 1362

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-04 10:42 984

Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с РФ

2019-04-03 19:00 840

Еще новости в разделе "Политика"

Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду

2019-04-08 14:13 147

В ЦИК пояснили, как сменить место голосования во втором туре выборов президента

2019-04-08 13:12 207

Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ

2019-04-08 11:42 306

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на НСК "Олимпийский"

2019-04-07 21:48 1170
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду 2019-04-08 14:13 147
В ЦИК пояснили, как сменить место голосования во втором туре выборов президента 2019-04-08 13:12 207
Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ 2019-04-08 11:42 306
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на НСК "Олимпийский" 2019-04-07 21:48 1170

Лента

15:14 Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем
14:45 Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем
14:13 Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду
13:44 В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно
13:12 В ЦИК пояснили, как сменить место голосования во втором туре выборов президента
КАРТА 12:43 В Украину идет весеннее тепло, днем термометры покажут до +22°C
12:22 19 и 21 апреля в Нацопере - премьера оперы Дж. Россини «Севильский Цирюльник»
ТРАГЕДИЯ 12:16 Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов
12:09 Коррупция с привкусом сепаратизма: в Одессе требуют отставки главного фискала – Глеба Милютина
11:42 Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ