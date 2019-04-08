Политика Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ

2019-04-08 11:42 306

Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты РФ взносов.

Также планируется, что на весенней сессии с годовым отчетом выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Кроме этого, ожидается участие генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

ПАСЕ также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а также примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Напомним, с июня 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. По состоянию на начало 2019 этот долг оценивается в около 60 млн евро. В целом доля взноса РФ составляет 11% от объема годового бюджета СЕ (около 30 млн евро). По уставу Совета Европы, если до июня РФ не восстановит выполнения своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.