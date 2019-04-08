Политика Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду

2019-04-08 14:13 147

Политические эксперты уверены, что тарифы, пенсии и экологические проблемы станут основными темами для спекуляций на парламентских выборах. Нас наверняка ждет невероятно грязная и жесткая кампания.

Так, по словам эксперта Института политического образования Александра Солонтая, тематика защиты окружающей среды будет одной из основных на этих парламентских выборах.

"По моему мнению, в 2019 году экологическая тематика имеет все шансы выходить вперед, быть одной из главных тематик выборов!" – заявил Солонтай в эфире пятого канала.

Также по данным экспертов и журналистов телеканала, наряду с обещаниями поднять уровень социальных стандартов, то есть повысить зарплаты и пенсии, народные избранники теперь обычно обещают решить и экологические проблемы, впрочем, каждый раз заходят в тупик.

Так, например, экологический налог, который парламентарии обязывают взимать с украинских предприятий, на самом деле уже много лет направляют на другие нужды, сообщают журналисты.

Поставят ли кандидаты в депутаты вопросы экологии на первое место, когда пройдут в парламент, эксперты сомневаются. Но, убеждены, проблемы окружающей среды будут использовать как наживку для избирателей.