Политика В Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине

2019-04-08 16:30 192

 

Изменения в целом соответствуют стандартам СЕ, в ходе реформы было учтено большое количество международных и европейских рекомендаций.

Судебная реформа в Украине соответствует стандартам Совета Европы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 8 апреля, заключении СЕ.

Отмечается, что Совет Европы в 2017-2018 годах провел исследование новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине.

"В течение 2016-2017 годов в Украине была внедрена фундаментальная судебная реформа с целью изменения процедур отбора и назначения судей и приведения этих процедур в соответствие со стандартами Совета Европы... Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций, изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы", - отмечается в документе.

Также в СЕ указывают, что это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой публичности и прозрачности".

Кроме того, в документе подчеркивается, что реформа предусматривает "проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине".

Ранее сообщалось, что в Украине закрыты два суда из-за нехватки судей.

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