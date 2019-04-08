Политика У Порошенко заявили, что президент ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

2019-04-08 18:30 192

 

Действующий президент Украины Петр Порошенко ожидает кандидата в президенты Владимира Зеленского 14 и 19 апреля для проведения дебатов. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в ходе Согласительного совета в понедельник, 8 апреля.

"От имени нашей фракции скажу. Мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах... Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты, по сути, подчеркиваю, по сути, и 14, и 19 апреля. Как говорится, стадион, так стадион", - заявил Герасимов.

Напомним, второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Таким образом, 19 апреля будет последним днем, когда можно будет проводить агитацию.

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