Украина Минздрав предупредил украинцев о новой вспышке кори

2019-04-08 17:37 129

За прошедшую неделю в Украине корью заболели 2,25 тысячи людей. С начала года от осложнений заболевания умерло 14 человек.

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев, а с начала года - уже 37 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

"Вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 15 - 21 марта от осложнений кори в Украине умерли четыре человека.