Украина Минздрав предупредил украинцев о новой вспышке кори

2019-04-08 17:37 129

 

За прошедшую неделю в Украине корью заболели 2,25 тысячи людей. С начала года от осложнений заболевания умерло 14 человек.

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев, а с начала года - уже 37 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

"Вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 15 - 21 марта от осложнений кори в Украине умерли четыре человека.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Выходные на майские праздники: как отдохнут украинцы

2019-04-07 12:30 1380

ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету

2019-04-05 16:30 729

В 2018 году украинцы перечислили из-за границы почти $ 11 млрд

2019-04-04 19:30 672

документ Правительство официально объявило детали новой эпохи порядка

2019-04-02 14:41 738

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар в Украине существенно подешевел

2019-04-08 18:26 57

Минздрав предупредил украинцев о новой вспышке кори

2019-04-08 17:37 129

КАРТА В Украину идет весеннее тепло, днем термометры покажут до +22°C

2019-04-08 12:43 324

ТРАГЕДИЯ Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов

2019-04-08 12:16 375
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар в Украине существенно подешевел 2019-04-08 18:26 57
Минздрав предупредил украинцев о новой вспышке кори 2019-04-08 17:37 129
КАРТА В Украину идет весеннее тепло, днем термометры покажут до +22°C 2019-04-08 12:43 324
ТРАГЕДИЯ Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов 2019-04-08 12:16 375

Лента

18:30 У Порошенко заявили, что президент ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля
18:26 Доллар в Украине существенно подешевел
18:23 Стало известно, когда объявят первые данные экзит-пола второго тура
18:11 Мангера срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
18:06 У Путина ответили на готовность Зеленского к переговорам
17:41 В НОТУ рассказали, во сколько миллионов гривен могут обойтись дебаты на «Олимпийском»
17:37 Минздрав предупредил украинцев о новой вспышке кори
16:52 Зеленский пообещал вернуть Коломойскому 2 млрд долларов из ПриватБанка, – журналистка
16:30 В Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине
15:46 Трамп уволил утвержденного Сенатом министра внутренней безопасности