Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания оценивает проведение дебатов между кандидатами в Президенты, вышедшими во 2-й тур, назначенный на 21 апреля, в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в 6 млн гривен.
Об этом он сообщил журналистам.
"Около 6 миллионов гривен... Это приблизительные расчеты", - сказал Аласания.
Предправления отметил, что в случае признания дебатов политической агитацией, кандидаты вынуждены будут платить телеканалам за их распространение, что он не включил в данную сумму.
"Как у журналиста у меня есть ощущение, что дебаты на стадионе не состоятся. Все идет к тому, что они сойдутся тут, на нейтральной площадке", - прогнозирует Аласания.
Как сообщалось ранее, 8 апреля Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с Президентом Петром Порошенко 19 апреля.
В свою очередь Порошенко собирается участвовать в двух дебатах.
Также Лукашенко дал свой проноз на выборах в Украине.