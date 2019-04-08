Политика В НОТУ рассказали, во сколько миллионов гривен могут обойтись дебаты на «Олимпийском»

2019-04-08 17:41 126

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания оценивает проведение дебатов между кандидатами в Президенты, вышедшими во 2-й тур, назначенный на 21 апреля, в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в 6 млн гривен.

Об этом он сообщил журналистам.

"Около 6 миллионов гривен... Это приблизительные расчеты", - сказал Аласания.

Предправления отметил, что в случае признания дебатов политической агитацией, кандидаты вынуждены будут платить телеканалам за их распространение, что он не включил в данную сумму.

"Как у журналиста у меня есть ощущение, что дебаты на стадионе не состоятся. Все идет к тому, что они сойдутся тут, на нейтральной площадке", - прогнозирует Аласания.

Как сообщалось ранее, 8 апреля Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с Президентом Петром Порошенко 19 апреля.

В свою очередь Порошенко собирается участвовать в двух дебатах.

Также Лукашенко дал свой проноз на выборах в Украине.