Политика США укрепляют береговую охрану Вьетнама в Южно-Китайском море

2019-04-09 15:46 45

США и Вьетнам договорились о совместных мерах по укреплению безопасности в Южно-Китайском море.

Напомним, в феврале Администрация Трампа провела переговоры с делегацией Вьетнама о расширении объемов поставок вооружений в рамках совместных действий по укреплению вьетнамской морской береговой охраны. 

Кроме того, в Вашингтоне выразили надежду, что визиты американских авианосцев во Вьетнам будут осуществляться на регулярной основе.

Соответствующее заявление сделал Рандэлл Шривер (Randall Schriver), помощник Пентагона по политике в Индо-Тихоокеанском регионе в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

Напомним, авианосец USS Carl Vinson осуществил визит в порт Вьетнама в марте 2018 года. Это стал первый визит американского военного корабля в порт Вьетнама со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году.

США намерены и в нынешнем году направить свой авианосец во Вьетнам. И вообще установить данную практику в будущем на ежегодной основе.

«Мы сейчас обсуждаем это с Вьетнамом на переговорах. Это могло бы стать признаком зрелых стратегических отношений между нашими странами», - говорит Рандэлл Шривер.

Шривер также сказал о намерениях США передать второй военный корабль для нужд вьетнамской береговой охраны в рамках совместной работы по укреплению безопасности на море.

Кроме того, США и Вьетнам уже договорились о поставки шести патрульных американских катеров на общую сумму $12 миллионов. 

Напомним, американские военные корабли в последнее время сделали частыми заходы в Южно-Китайское море. На фоне растущей обеспокоенности по поводу действий Китая в этом регионе.

 Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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