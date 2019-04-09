США укрепляют береговую охрану Вьетнама в Южно-Китайском море

США и Вьетнам договорились о совместных мерах по укреплению безопасности в Южно-Китайском море.
Напомним, в феврале Администрация Трампа провела переговоры с делегацией Вьетнама о расширении объемов поставок вооружений в рамках совместных действий по укреплению вьетнамской морской береговой охраны.
Кроме того, в Вашингтоне выразили надежду, что визиты американских авианосцев во Вьетнам будут осуществляться на регулярной основе.
Соответствующее заявление сделал Рандэлл Шривер (Randall Schriver), помощник Пентагона по политике в Индо-Тихоокеанском регионе в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований.
Напомним, авианосец USS Carl Vinson осуществил визит в порт Вьетнама в марте 2018 года. Это стал первый визит американского военного корабля в порт Вьетнама со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году.
США намерены и в нынешнем году направить свой авианосец во Вьетнам. И вообще установить данную практику в будущем на ежегодной основе.
«Мы сейчас обсуждаем это с Вьетнамом на переговорах. Это могло бы стать признаком зрелых стратегических отношений между нашими странами», - говорит Рандэлл Шривер.
Шривер также сказал о намерениях США передать второй военный корабль для нужд вьетнамской береговой охраны в рамках совместной работы по укреплению безопасности на море.
Кроме того, США и Вьетнам уже договорились о поставки шести патрульных американских катеров на общую сумму $12 миллионов.
Напомним, американские военные корабли в последнее время сделали частыми заходы в Южно-Китайское море. На фоне растущей обеспокоенности по поводу действий Китая в этом регионе.
Игорь ШЕВЫРЕВ.