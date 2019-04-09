Политика В ЦИК заявили о недопустимости проведения дебатов на стадионе

2019-04-09 18:00 204

Центральная избирательная комиссия не видит оснований для изменения постановления о дебатах, чтобы они могли пройти на НСК "Олимпийский". Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам Слипачук, в настоящее время ни один из штабов не обращался в ЦИК относительно дебатов. В связи с этим в Центризбиркоме не видят оснований для изменения своего постановления, которое соответствует международным стандартам проведения теледебатов.

"Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - подчеркнула представитель ЦИК.