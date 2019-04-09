Украина "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздники - расписание

2019-04-09 22:00 141

Девятнадцать дополнительных поездов и дополнительные рейсы пяти графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники назначены "Укрзализныцей" по состоянию на 9 апреля 2019 года. Всего назначены поезда на 69 дополнительных рейсов.

В общем "Укрзализныця" планирует пустить 31 пассажирский поезд на 100 рейсов, что позволит обеспечить дополнительное перевозки более 100 тыс. Пассажиров. Запланированы дополнительные пассажирские поезда в сообщении Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.

Билеты можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах. Назначены дополнительные поезда по таким направлениям:

№ 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 197/198 Киев - Ковель курсировать из Киева и Ковеля 26 и 30 апреля.

№ 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода - 27 апреля.

№ 235/236 Киев - Ужгород отправлением из Киева 29,30 апреля, 3 и 4 мая с Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля.

№ 211/212 Киев - Львов будет курсировать из Киева и Львова 25 апреля.

№ 217/218 Киев - Львов осуществит рейсы из Киева 29 и 30 апреля, из Львова - 30 апреля.

№ 177/178 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 293/294 Киев - Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая.

№ 295/296 Киев - Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая с Жмеринки 25 и 30 апреля.

№ 161/162 Киев - Николаев осуществит рейсы из Киева 1 и 5 мая, из Николаева 30 апреля и 4 мая.

№ 221/222 Киев - Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 297/298 Киев - Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля.

№ 179/180 Киев - Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 283/284 Киев - Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля.

№ 163/164 Киев - Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

№ 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

№ 257/227 Одесса - Ужгород 30 апреля отправится из Одессы и 27 апреля с Ужгорода.

№ 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая со Львова и Одессы.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

№ 111/112 Харьков - Львов осуществит рейсы из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

№ 669/670 Кременчуг - Бахмач отправится из Кременчуга и Бахмач 2 мая.

№ 773/774 Киев - Шостка курсировать 1 мая из Киева и Шостки.

№ 781/782 Киев - Черкассы отправится из Киева и Черкасс 1 мая.

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница осуществит дополнительные рейсы из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.