Политика На парламентских выборах в Израиле лидирует правящая партия премьера Нетаньяху

2019-04-10 09:13 291

В Израиле завершается подтчет голосов на парламенских выборах, которые состоялись 9 апреля. Как оказалось, кардинальных перемен в большой политике страны, ожидать не стоит. Правящая партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ликуд лидирует при подведении итогов парламентских выборов.

По данным Центризбиркома, после подсчета 90% голосов "Ликуд" опережает "Кахоль Лаван" на один мандат".

Таким образом, "Ликуд" получает 37 мандатов, "Кахоль Лаван" – 36, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7 , "Авода" – 6, НДИ – 6, "Кулану" – 5, ХАДАШ-ТААЛ, МЕРЕЦ, "Ихуд мифлагот а-ямин" – по 5.

В целом партии право-религиозного блока набирают 68 мандатов (из 120).

Окончательные результаты голосования будут опубликованы в течение восьми дней после проведения выборов.

А тем временем  Биньямин Нетаньяху начал переговоры с партийными лидерами о создании новой правящей коалиции. 

"Уже этой ночью почти все лидеры правых партий страны публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства", – сообщил премьер, назвав выборы "невообразимым достижением".

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