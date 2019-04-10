На парламентских выборах в Израиле лидирует правящая партия премьера Нетаньяху

В Израиле завершается подтчет голосов на парламенских выборах, которые состоялись 9 апреля. Как оказалось, кардинальных перемен в большой политике страны, ожидать не стоит. Правящая партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ликуд лидирует при подведении итогов парламентских выборов.
По данным Центризбиркома, после подсчета 90% голосов "Ликуд" опережает "Кахоль Лаван" на один мандат".
Таким образом, "Ликуд" получает 37 мандатов, "Кахоль Лаван" – 36, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7 , "Авода" – 6, НДИ – 6, "Кулану" – 5, ХАДАШ-ТААЛ, МЕРЕЦ, "Ихуд мифлагот а-ямин" – по 5.
В целом партии право-религиозного блока набирают 68 мандатов (из 120).
Окончательные результаты голосования будут опубликованы в течение восьми дней после проведения выборов.
А тем временем Биньямин Нетаньяху начал переговоры с партийными лидерами о создании новой правящей коалиции.
"Уже этой ночью почти все лидеры правых партий страны публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства", – сообщил премьер, назвав выборы "невообразимым достижением".