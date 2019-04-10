Украина фото В Одесском порту замечена большая партия военной техники США

2019-04-10 10:41 249

В Одесский порт прибыла большая партия военной техники для Вооруженных сил Украины. Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из Соединенных Штатов 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV.

Как сообщает Думская, судно пришвартовалось к причалу №1К.

У внедорожников восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л.с.

Машина способна разгоняться до 113 км/час, при этом расход топлива - от 16 до 23 л на 100 км. Масса авто - 2359 кг, грузоподъемность - две тонны. Экипаж - до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.

Фото: Думская