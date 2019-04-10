Украина Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ

2019-04-10 13:44 60

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на данное время увеличился до 8,797 млрд кубометров. При этом газ из ПХГ не отбирался.

Как свидетельствует оперативные данные Укртрансгаза, за минувшие сутки в Украину поступило почти 28 млн кубов газа из стран Европы: из Словакии – 8,39 млн куб. м, из Венгрии – 14,71 млн куб. м, из Польши – 4,77 млн куб. м газа.

При этом собственная суточная добыча газа составила более 58 млн кубометров.

В итоге в подземные хранилища закачали около 17 млн куб. м. На сегодня украинские ПХГ заполнены на 28%.

Кроме того, за три месяца 2019 года Украина нарастила добычу собственного газа – до 5,27 млрд кубов.

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