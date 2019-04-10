Политика Аваков выступил против указа Порошенко

2019-04-10 17:30 471

 

Министр внутренних дел оказался единственным членом Кабмина, проголосовавшим против отставки губернатора Одесской области Степанова.

Глава МВД Арсен Аваков во время рассмотрения вопроса об отставке губернатора Одесской области на заседании Кабмина в среду, 10 апреля, проголосовал против указа президента.

Министр считает, что главу Одесской ОГА увольняют "по политическим мотивам".

"Он противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" – его увольняют", – считает глава МВД.

Решение об отставке губернатора он назвал "негосударственным".

Как сообщалось, два дня тому президент Петр Порошенко издал указ об отстранении Степанова и назначении на его пост Сергея Паращенко, который является членом президентской партии. Позже в тот же день Порошенко пообещал, что больше не будет назначать бизнес-партнеров и близких людей на ключевые должности.

Сам Степанов отказался уходить в отставку, назвав президентский указ превышением полномочий.

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