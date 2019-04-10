Политика В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ

2019-04-10 18:30 186

 

Кабинет министров Украины принял решение расширить санкционный список товаров, которые ввозят с территории РФ. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 10 апреля.

Согласно документу, в санкционный список попали банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более. Также впредь запрещено ввозить из РФ стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Кроме того в перечень попали формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, которая используется в устройствах железнодорожной автоматики.

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