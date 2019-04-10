Политика РФ пригрозила Киеву "войной" из-за прохождения украинских кораблей под Керчью

2019-04-10 16:52 237

 

На заседании в среду Совет Федерации одобрил заявление, в котором говорится, что нарушение "процедур прохождения" украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", - говорится в заявлении СФ.

Российские сенаторы в заявлении также высказали недовольство относительно того, что НАТО наращивает военное присутствие и в Черноморском регионе.

"Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры", - сказано в документе.

Напомним, 4 апреля в НАТО согласовали пакет мер по усовершенствованию ситуационной осведомленности и по активизации поддержки Грузии и Украине в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.

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