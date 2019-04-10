Политика Супрун рассказала, что от неправильной еды умирают чаще, чем от курения

2019-04-10 21:00 303

Неполноценное питание является причиной каждой пятой смерти в мире. Об этом на своей странице в соцсети написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая недавно опубликовала подробную инструкцию, как жаловаться на врачей для получения компенсации.

"Неполноценное питание влечет за собой больше смертей, чем курение, высокое давление и другие факторы риска", - написала глава МОЗ на своей странице на соцсети, ссылаясь на масштабное исследование, опубликованное в журнале Lancet.

В сообщении говорится, что неполноценное питание - это то, в которое входит слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов, а также мало орехов, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Она также отмечает, что с неполноценным питанием связано более 50% смертей, вызванных питанием. Только в 2017 году 11 миллионов (22% всех смертей среди взрослых) были связаны с неполноценным питанием и недостаточным употреблением этих продуктов.

"Кроме смертности неправильное питание влияет на показатель DALY. Это количество лет здоровой жизни, утраченных в результате болезни или смерти. Вследствие плохого питания потеряно 255 миллионов лет здоровой жизни - это составляет 16% от DALY среди взрослых всего мира", - отмечает и.о. министра.

Ульяна Супрун дала советы, как улучшить рацион: