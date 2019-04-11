Политика США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе

2019-04-11 11:15 132

США, Канада и Европейский Союз осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, а также препятствия для судоходства, созданные незаконным строительством моста через пролив.

Об этом было объявлено на встрече Международной морской организации.

"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", - сообщает пресс-служба Посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Также сообщается, что Украина выразила в ИМО протест в связи с незаконным строительством моста через Керченский пролив и дискриминационными проверками судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море.

Кроме того, украинская делегация в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года во время прохождения через Керченский пролив.