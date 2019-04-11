Политика США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе

2019-04-11 11:15 132

США, Канада и Европейский Союз осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, а также препятствия для судоходства, созданные незаконным строительством моста через пролив.

Об этом было объявлено на встрече Международной морской организации.

"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", - сообщает пресс-служба Посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Также сообщается, что Украина выразила в ИМО протест в связи с незаконным строительством моста через Керченский пролив и дискриминационными проверками судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море.

Кроме того, украинская делегация в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года во время прохождения через Керченский пролив.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже

2019-04-11 09:38 258

В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ

2019-04-10 18:30 603

Канада срочно изменила миграционный закон - получить убежище почти невозможно

2019-04-10 14:13 534

Вспышка кори в США: В Нью-Йорке за отказ от вакцинации ввели штраф в тысячу долларов

2019-04-10 11:42 600

Еще новости в разделе "Политика"

США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе

2019-04-11 11:15 132

ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже

2019-04-11 09:38 258

Аваков выступил против указа Порошенко

2019-04-10 22:00 1476

Супрун рассказала, что от неправильной еды умирают чаще, чем от курения

2019-04-10 21:00 678
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе 2019-04-11 11:15 132
ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже 2019-04-11 09:38 258
Аваков выступил против указа Порошенко 2019-04-10 22:00 1476
Супрун рассказала, что от неправильной еды умирают чаще, чем от курения 2019-04-10 21:00 678

Лента

КАРТА 11:42 Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата
11:15 США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе
10:41 Криштиану Роналду результативно вернулся на поле и в Instagram
КАРТА 10:14 В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C
09:38 ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже
09:13 Бросали петарды в охрану и рисовали на фасаде ТРЦ - полиция Киева арестовала 11 человек
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ
22:00 Аваков выступил против указа Порошенко
21:30 Доллар в Украине снова стал дороже