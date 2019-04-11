Политика На экстренном саммите в Брюсселе приняли окончательное решение по Brexit

2019-04-11 15:14 207

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс выхода стран). Теперь я встречусь с премьер-министром (Великобритании) Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", − сообщил в Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

По данным Reuters, лидеры стран Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов предоставить Великобритании долговременную отсрочку, но требует, чтобы Лондон принял участие в выборах в Европарламент в мае.

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