Политика Россия построила 1000 километров газовой "трубы" в обход Украины

2019-04-11 17:29 234

 

На дно Балтийского моря уложено 1000 километров газопровода "Северный поток ‑ 2" в водах Финляндии, Швеции и Германии.

Об этом 11 апреля информирует пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Два судна-трубоукладчика – Solitaire и Pioneering Spirit – продолжают работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне Швеции", – говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба российского "Газпрома" сообщала, что на тот момент было уложено 986 км газопровода – более 40% от его общей протяженности суммарно по двум ниткам.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

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