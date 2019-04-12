Украина Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность

2019-04-12 16:30 123

По факту распространения видеоролика, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, открыто уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, по результатам мониторинга социальных сетей, выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик.

"Сейчас идет проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, – с целью его удаления", - указано в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.