Украина Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность

2019-04-12 16:30 123

По факту распространения видеоролика, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, открыто уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, по результатам мониторинга социальных сетей, выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик.

"Сейчас идет проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, – с целью его удаления", - указано в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

После ролика с КамАЗом и кокаином Аваков приставил к Зеленскому усиленную охрану

2019-04-12 12:13 333

видео Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили позорный скандал в прямом эфире

2019-04-12 10:11 447

видео Вышло продолжение скандального ролика с Зеленским - падает мешок с белым порошком

2019-04-12 09:10 549

Россия массированно вторгнется в Украину, если президентом станет Зеленский, – эксперт

2019-04-11 21:51 2712

Еще новости в разделе "Украина"

Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность

2019-04-12 16:30 123

КАРТА Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще восемь человек ранены

2019-04-12 11:12 255

У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен

2019-04-12 10:39 849

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-04-12 09:38 554289
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность 2019-04-12 16:30 123
КАРТА Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще восемь человек ранены 2019-04-12 11:12 255
У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен 2019-04-12 10:39 849
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-04-12 09:38 554289

Лента

17:33 Швейцария намерена исключить кофе из стратегических резервов страны
16:30 Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность
15:45 Трамп обвинил спецслужбы США в слежке за своей кампанией
фото 15:16 При посадке на Луну разбился израильский космический аппарат
фото 14:43 Пленный украинский моряк проходит тяжелое восстановление после операции
14:15 Торговая война: Президент Франции отказался от переговоров с США
13:42 Евросоюз отреагировал на включение в национальное законодательство норм Шариата
фото 13:14 Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне
фото 12:51 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено
12:41 Из-за угрозы ареста Литва срочно эвакуировала своего посла из Москвы