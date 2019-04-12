Политика Торговая война: Президент Франции отказался от переговоров с США

2019-04-12 14:15 63

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против переговоров с США по вопросу торговли, поскольку Вашингтон не выполняет положения Парижского соглашения по климату.

"Мы защищаем Европу как образец борца с изменением климата. Франция выступает против начала торговых переговоров с Соединенными Штатами за пределами Парижского соглашения", – написал глава государства в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму 11 млрд долларов на импортируемые из Евросоюза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

Напомним, торговые отношения между США и ЕС ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. С 1 июня они начали действовать для ЕС, а также Канады и Мексики.