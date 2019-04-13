Политика Выборы-2019: штабы кандидатов согласовали дебаты

2019-04-13 10:09 51

На НСК Олимпийский прошла встреча представителей Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Представители избирательных штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского обсудили на стадионе Олимпийский формат дебатов. Об этом 12 апреля в эфире 112 Украина сообщил заместитель гендиректора спорткомплекса Виктор Анисимов.

Отмечается, что между сторонами "состоялся плодотворный диалог".

"Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга. Подробностей я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", − рассказал Анисимов.

По его словам, каждый из разработанных форматов подразумевает возможность второго участника избирательной гонки принять участие в мероприятии.

Также Анисимов подчеркнул, что все ресурсы стадиона оптимизированы на 100%, чтобы провести дебаты на самом высоком уровне.

"На сегодняшний день на 19 апреля было подано две заявки от обоих кандидатов. Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", − указал представитель спорткомплекса.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что дебаты на НСК Олимпийский пройдут в пятницу, 19 апреля, в 19.00.

При этом в штабе Порошенко предлагали дату 14 апреля, так как 19 апреля должны состояться дебаты в эфире Общественного телевидения, как того требует закон.

Напомним, 21 апреля в Украине состоится второй тур выборов президента. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.