Мир Союзники Трампа считают, что он проиграл дебаты Харрис, - CNN

2024-09-12 19:15

Союзники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считают, что он проиграл дебаты кандидату от демократов Камале Харрис.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что как только Трамп покинул сцену, он сразу начал расспрашивать о своем выступлении у тех, кто ждал его в зрительном зале.

"Хотя некоторые похвалили его в лицо, сказав, что он сделал "замечательную работу", многие из них не говорили этого в частных разговорах", - пишут журналисты.

Вместо этого люди из окружения Трампа описывают произошедшее на сцене, как "ничью - в лучшем случае и поражение - в худшем". Некоторые из них были потрясены тем, что Трамп не смог лучше выразить тезисы, которые он подготовил против Харрис, ее репутации и "политических разворотов".

По информации журналистов, Трамп готовился к дебатам с Харрис больше, чем к дебатам с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета.

При этом он не выдвинул главный аргумент против вице-президента - о том, почему она не выполнила обещания, которые дает сейчас, за 3,5 года на должности.

Кроме того, один из людей команды республиканца признал, что бывший президент попадался на приманку каждый раз, когда ее предлагала Харрис.

Хотя многие союзники Трампа назвали дебаты "упущенной возможность", они начали преуменьшать общую значимость выборов, добавляет CNN.

Люди из окружения экс-президента утверждают, что результат неудачных дебатов не изменит его рейтинг среди избирателей в Пенсильвании.