Политика Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам

2019-04-13 12:30 231

 

17 апреля в Москве состоятся судебные заседания, в ходе которых будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил координатор группы адвокатов, представляющих интересы военнопленных украинцев Николай Полозов.

"По предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства поступят в Лефортовский районный суд Москвы 15 апреля, судебные заседания состоятся 17 апреля", - отметил адвокат.

По словам Полозова, суд будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями.

"В 9:30 состоятся судебные заседания в отношении Андрея Драча, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка. Вторая четверка: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов. Третья четверка: Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко", - сообщил Полозов.

"В 14:00 пройдут судебные заседания в отношении Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного. Пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. Шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба", - добавил он.

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