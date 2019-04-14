Украина Два варианта начисления субсидий: украинцам рассказали подробности

2019-04-14 10:30 105

 

В госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий как наличными, так и в безналичной форме, заявил А. Рева.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что оба механизма выплаты субсидий — наличный и безналичный — будут существовать и в дальнейшем после завершения отопительного сезона.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Рева напомнил, что механизм монетизации Кабмином принят двумя постановлениями: один безналичный, а другой — наличный.

«Эти механизмы будут существовать и в дальнейшем. Принятым бюджетом Украины средств достаточно для обеспечения как наличной, так и безналичной субсидии. Поэтому после завершения отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем», — отметил глава Минспоцполитики.

Также он объяснил, возможно переназначение субсидий тем, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после уплаты задолженности, так как при наличии задолженности им не может быть переназначена субсидия, но после уплаты задолженности или реструктуризации такой задолженности им в течение года будет выплачиваться субсидия в безналичной форме», — сказал Рева.

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