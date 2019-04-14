Политика Украинцы теперь смогут летать в Таиланд без виз

2019-04-14 14:30 258

 

В воскресенье, 14 апреля, граждане Украины получили право отправиться в путешествие в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом говорится в Департаменте консульской службы МИД Украины в Facebook.

В департаменте сообщили, что для поездки необходимо иметь заграничный биометрический или небиометричний паспорт, а срок пребывания в стране составляет до 30 суток.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", - заявили в Департаменте консульской службы.

Также они напомнили, что при путешествии необходимо соблюдать законодательство государства, на территории которой находишься.

"Также напоминаем, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы", - отметили в Департаменте консульской службы.

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