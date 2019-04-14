Украина Украинцев предупредили о сильных заморозках в нескольких областях

2019-04-14 15:00 309

 

В западных, Житомирской, в Киевской областях будут сильные заморозки в воздухе

Ночью 15 апреля в ряде регионов Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 15 апреля, погода будет оставаться прохладной – те же 7-10 градусов на западе, севере и в центре и 12-14 тепла на востоке и юге. На этот раз дожди накроют еще больше областей. Заливать будет юг, восток, север и часть центра страны (мокро будет в Кировоградской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях). А во всех западных областях сухо и солнечно.

Во вторник, 16 апреля, дожди накроют всю территорию страны, а температура воздуха будет оставаться такой же, как и днем ранее.

А вот в среду, 17 апреля, погода, наконец, наладится – дождя нигде не будет (за исключением Крыма), выйдет солнце, вот только начнутся температурные качели. Теперь на западе страны потеплеет до 12-14 градусов, такая же температура и на юге. А на востоке наоборот немного опустится и будет 9-12 градусов. В центральных областях синоптики обещают "нейтральную" погоду – 10-12 тепла.

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