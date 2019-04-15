Украина Вернувшийся с войны на Донбассе солдат растрощил кувалдой более 20 авто

2019-04-15 14:13 348

В Днепропетровской области участник войны на Донбассе разбил кувалдой более 20 автомобилей.

Как сообщает местное издание "Первый Павлоградский", инцидент произошел ночью. 27-летний местный житель недавно вернулся из района боевых действий на Донбассе.

Злоумышленника, который ночью начал разбивать кувалдой стекла, фары и капоты автомобилей, удалось задержать правоохранителям по горячим следам. По словам соседей, у мужчины наблюдались психические расстройства.

Общие убытки автовладельцев уже исчисляются сотнями тысяч гривен.

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