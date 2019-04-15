Экономика S&P обновило прогноз курса гривны на четыре года

2019-04-15 16:30 225

Агентство ожидает, что к концу года гривна будет стоить не более 28,6 за доллар. В МВФ прогнозирую гривну по 28,7.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings обновило прогноз курса гривны до 2022 года. Об этом говорится в обзоре агентства.

Как отмечается, в ближайшие годы ожидается дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года (грн/доллар) составит:

2019 год - 28,60 грн/доллар

2020 год - 29,50 грн/доллар

2021 год - 30,00 грн/доллар

2022 год - 30,50 грн/доллар

Ранее прогноз по курсу гривны на пять лет дал Международный валютный фонд. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.

В то же время, по прогнозу Кабмина, курса гривны в 2019 не превысит 28,2 грн/долл.

Улучшен прогноз курса гривны до 29 грн/долл с 29,7 грн/долл в 2020 году и до 29,8 грн/долл с 30,4 грн/долл в 2021 году.